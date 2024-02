Exposition Œuvres à l’école ASCAP Halle aux Arts Saint-Vit, samedi 30 mars 2024.

Œuvres à l’école est un projet qui a pour objectif de diffuser l’art auprès d’élèves les plus éloignés géographiquement de la culture.

A partir du fonds de l’artothèque, constitué d’œuvres originales représentant différents mouvements artistiques qui se sont développés de 1945 à nos jours, les enseignants se voient proposer un projet pédagogique l’installation d’œuvres dans leur école pendant un trimestre et un accompagnement sous la forme d’une formation par des conseillers pédagogiques et la mise à disposition de documents d’accompagnement.

L’intérêt est double permettre des rencontres sensibles avec des œuvres tout en favorisant une réelle démarche de créations plastiques (lecture d’œuvre, pratiques et mise en valeur par une exposition des productions).

Vernissage le 29 mars à 18h.

Ouvert le mardi et vendredi de 14h à 19h et les mercredi et samedi de 10h à 12h puis de 14h à 19h. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30 12:00:00

Halle aux Arts 24 rue Charles de Gaulle

Saint-Vit 25410 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Exposition Œuvres à l’école ASCAP Saint-Vit a été mis à jour le 2024-02-09 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON