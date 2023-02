Exposition Œuvre Physique et NFT, Femme – Vie – Liberté FIAP Jean Monnet, 7 mars 2023, Paris.

Du mardi 07 mars 2023 au vendredi 31 mars 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 00h00 à 22h55

. gratuit

Visite : 24h/24 et 7j/7

AIA, présente une exposition de l’art physique et NFT, en collaboration avec la mairie de 14e arrondissement et le Fiap, ainsi, dans le cadre du mois de l’égalité femme – homme.

L’association AIA est avec pour but le soutien des artistes. AIA œuvre pour présenter des événements artistiques et culturels via des expositions, conférences et débats pour mettre en évidence le combat des femmes dans le monde entier. L’association compte plus de 90% de femmes et 75% ayant entre 18 et 28 ans, la majorité étant des artistes iraniens installés en Iran.

Suite à une demande importante, nous avons ouvert la section AIA International pour pouvoir répondre au besoin des artistes venant du monde entier. Ainsi, le nombre de membres est actuellement croissant.

Dans cette exposition, nous présentons une sélection des artistes peintres, dessinateurs, photographes et NFT.

Les artistes présente pour le vernissage du 9 mars à 19h:

Vanecha ROUDBARAKI, artiste peintre, engagée pour le droit de la femme

Assia GUMERA, artiste cartographe, présentera sa création “HOURA, Liberté chérie”

Mariam AZAD, artiste peintre et sculpteur

Meysoon KATAN, artiste peintre

Shirin Farzan-Sepehr, artiste peintre

« D’abord les femmes se réveillent, ensuite le soleil se lève»

Depuis quelques temps, on a bien constaté que les femmes se sont réveillées, nous attendons impatiemment que le soleil les éclaire. Depuis le récent mouvement révolutionnaire iranien le slogan de Femme, Vie, Liberté, est apparu en Iran et est devenu le symbole pour réunir tous les opposants qu’elle que soit leur orientation politique.

Les jeunes militants sont déterminés dans leur combat. La plupart est prête à donner leur vie, car ils considèrent qu’une vie sans Liberté, ce n’est pas la Vie. Donc, d’où la provenance de l’idée du slogan Femme, Vie, Liberté, depuis l’assassinat de Mahsa Amini, la jeune femme de 22 ans tuée par la police de la moralité du régime islamiste en Iran.

Aujourd’hui, le mouvement de Femme, Vie, Liberté, est devenu international car la société mondiale a ressenti ce besoin. Certainement, le travail sera ardu et il faudrait beaucoup de bonne volonté et de détermination.

Association AIA, son but est de soutenir les artistes , et s’organise pour présenter des événements artistiques et culturels via les expositions, conférences et aussi des débats pour mettre en évidence le combat des femmes dans le monde entier.

FIAP Jean Monnet 30 Rue Cabanis 75014 Paris

