Exposition Oeufs Rue de l’Étoile Hillion, dimanche 4 février 2024.

Une immersion sensorielle dans le monde des oiseaux

Partez à la découverte des oiseaux communs, de leur œuf et de leur mode de reproduction.

En scannant les QR-code vous pourrez entendre et découvrir les chants de chaque oiseau ; mouette rieuse, rouge-gorge, chouette hulotte… ! Une manière ludique de faire travailler ses sens et de sensibiliser petits et grands aux subtilités de la nature qui nous entoure.

Création exposition Muséum Départemental du Var .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04

fin : 2024-09-01

Rue de l’Étoile Maison de la Baie

Hillion 22120 Côtes-d’Armor Bretagne maisondelabaie@sbaa.fr

