Exposition : Odyssée Santé, du microbiote à la Normandie

Atrium, le samedi 14 mai à 18:00

Odyssée Santé, du micriobiote à la Normandie ——————————————– À travers les différents espaces : – Parcourez le monde microscopique et rencontrez les habitants qui peuplent nos intestins, – Explorez les coulisses du secteur de la santé en Normandie à travers les recherches et innovations locales, – Et émerveillez-vous face aux secrets insoupçonnés du corps humain. A découvrir aussi sur place : l’espace Orientation et métiers co-conçu en partenariat avec l’Agence régionale de l’Orientation et des Métiers de Normandie, l’espace lecture, le studio vidéo, le planétarium, l’expérience de réalité virtuelle et bien d’autres surprises !

Découvrez les secrets du microbiote, la richesse de la filières santé en Normandie et percez les mystères du corps humain.

Atrium 115 boulevard de l’Europe, 76000 Rouen Rouen Seine-Maritime



