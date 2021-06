Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Exposition – Odorico, mosaiste Art déco – Maison Saint-Yves – Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Exposition – Odorico, mosaiste Art déco – Maison Saint-Yves – Saint-Brieuc, 23 juin 2021-23 juin 2021, Saint-Brieuc. Exposition – Odorico, mosaiste Art déco – Maison Saint-Yves – 2021-06-23 – 2021-09-19 Chapelle Saint-Yves 81 Rue Mathurin Méheut

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Au XIXe siècle, alors que la mosaïque revient à la mode dans toute l’Europe, la famille de mosaïstes Odorico fonde son entreprise à Rennes. Ses réalisations influencées par l’Art déco ornent encore aujourd’hui immeubles, commerces églises et bâtiments publics de la ville, du département et au-delà de tout le Grand Ouest.

Cette exposition itinérante prêtée par le Musée de Bretagne est visible dans le cloître de la Maison Saint-Yves. maisonsaintyves@diocese22.fr +33 2 96 68 13 40 Au XIXe siècle, alors que la mosaïque revient à la mode dans toute l’Europe, la famille de mosaïstes Odorico fonde son entreprise à Rennes. Ses réalisations influencées par l’Art déco ornent encore aujourd’hui immeubles, commerces églises et bâtiments publics de la ville, du département et au-delà de tout le Grand Ouest.

Cette exposition itinérante prêtée par le Musée de Bretagne est visible dans le cloître de la Maison Saint-Yves.

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Chapelle Saint-Yves 81 Rue Mathurin Méheut Ville Saint-Brieuc lieuville 48.51669#-2.73704