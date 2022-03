Exposition : Océanissime Galerie municipale Bernard Nonnet, 2 août 2022, Erquy.

Par son extraordinaire héritage historique, l’Europe détient le premier territoire maritime mondial. La sauvegarde de ce patrimoine dépend pour une grande part, des enjeux économiques, culturels, écologiques et géostratégiques de demain. Pour nos enfants, il ne fait donc nul doute que l’avenir se trouve plus que jamais dans notre rapport avec la mer. C’est pourquoi l’Académie des Arts & Sciences de la Mer a été créée en 2011 par Pierre-Arnaud Lebonnois de Néhel afin de sensibiliser le marin qui sommeille en chacun de nous. Ayant pour objectif la promotion du patrimoine maritime et la valorisation des métiers de la mer, l’Académie organise des évènements culturels et maritimes tels que des expositions, des rendez-vous littéraires, des conférences et des actions caritatives. La vie de l’Académie des Arts & Sciences de la Mer est riche d’aventures maritimes pluridisciplinaires dont l’intérêt repose sur la diversité et la qualité de ses membres. Ceux-ci, issus de toute l’Europe et de l’Outre-Mer, sont appelés des «Asmériens» et sont répartis dans 6 collèges. L’Académie, institution indépendante et sans frontières, développe également des jumelages et partenariats avec des institutions maritimes françaises et européennes. ### Académie des Arts & Sciences de la Mer 29 avenue du Littoral 44380 PORNICHET [[https://www.academie-arts-sciences-mer.fr](https://www.academie-arts-sciences-mer.fr)](https://www.academie-arts-sciences-mer.fr) ### En pratique exposition du mercredi 3 au lundi 15 août 2022 ouverture quotidienne de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00 accès libre et gratuit dans le respect du protocole sanitaire mis en place ### Inauguration/vernissage mardi 2 août 2022 à 18h00 [Espace presse](https://www.ville-erquy.com/publications/espace-presse/)

Académie des Arts & Sciences de la Mer

Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, 5 rue du 19 mars 1962 Erquy Côtes-d’Armor



