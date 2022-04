Exposition “Océanes” de Jérôme Plainchamp – Du 1er au 30 avril Médiathèque Anne-Laure Arruebo, 1 avril 2022, Quint-Fonsegrives.

Exposition “Océanes” de Jérôme Plainchamp – Du 1er au 30 avril

du vendredi 1 avril au samedi 30 avril à Médiathèque Anne-Laure Arruebo

Architecte de formation, titulaire d’un doctorat en Architecture, Urbanisme et Aménagement du territoire à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, Jérôme Plainchamp a plus de 34 ans d’expérience dans ce domaine d’activité en tant que maître d’oeuvre et maître d’ouvrage. Il se consacre aujourd’hui, beaucoup plus que par le passé, à son activité artistique de peintre-photographe. Il se définit comme un guetteur d’émotions et s’investit dans l’élaboration de ses expositions avec enthousiasme et professionnalisme. _”Le rapport à la nature est au centre de mon travail artistique et s’inscrit dans une démarche initiatique et sensible personnelle. La nature est pour moi le socle de notre équilibre, que l’on en soit conscient ou non et ainsi occupe à mes yeux, La place centrale et prépondérante à mon épanouissement. En utilisant la photographie, la peinture, le dessin et les techniques mixtes, j’explore des formes d’expression me permettant d’instaurer un dialogue, une conversation avec le visiteur que vous êtes. Mon objectif étant de vous faire partager mon respect pour les merveilles de la nature et mes émotions. Observez et fondez-vous au coeur de la nature avec amour et respect, elle possède l’essentiel …”_

Atmosphères Océaniques de notre côte Atlantique Française – Côte Basque – Bassin d’Arcachon – Golf du Morbihan – Cornouaille sud – Iroise… de Hendaye à Lanildut.

Médiathèque Anne-Laure Arruebo Rue des coteaux 31130 Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

