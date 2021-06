Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer Manche, Saint-Pair-sur-Mer Exposition « Océan, une plongée insolite » Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Saint-Pair-sur-Mer Manche Saint-Pair-sur-Mer Dans le cadre de l’évènement national « Partir en livre » sur le thème « Mer et merveilles », la médiathèque de Saint-Pair-sur-Mer vous invite à découvrir une exposition conçue et réalisée par le Muséum national d’histoire naturelle. Largement méconnu car difficile d’accès, l’océan abrite une vie fascinante.

L'exposition « Océan, une plongée insolite » propose un voyage au coeur de cette biodiversité, loin du littoral et des figures familières, et sensibilise aux menaces qui pèsent sur le milieu. De nombreux extraits audio et vidéos vous permettront de compléter vos découvertes sur le milieu marin. Entrée libre dans le respect des gestes barrières. Informations : https://mediatheques.granville-terre-mer.fr/saint-pair-sur-mer

mediatheque.stpair@orange.fr +33 2 33 90 41 22

