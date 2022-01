Exposition – Occitania Médiathèque Salou Casaïs de Pinsaguel Pinsaguel Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Pinsaguel

Exposition – Occitania Médiathèque Salou Casaïs de Pinsaguel, 1 février 2022, Pinsaguel. Exposition – Occitania

du mardi 1 février au samedi 26 février à Médiathèque Salou Casaïs de Pinsaguel

Cette exposition bilingue (français / occitan), créée par l’IEO (Institut national d’études occitanes), peut se lire comme un trait d’union entre le passé et le présent, une manière de renouer avec une culture qui a façonné notre « pays » : l’Occitanie. Ainsi, les richesses, tant linguistiques, historiques que culturelles de l’occitan, lui ont permis, aujourd’hui, de s’inscrire avec dynamisme dans notre quotidien. Tout public

Entrée libre selon les restrictions sanitaires

Une exposition bilingue français/occitan dont l’ambition est de sensibiliser à la culture occitane : langue, littérature, histoire… Médiathèque Salou Casaïs de Pinsaguel 11, rue du Ruisseau 31120 Pinsaguel Pinsaguel Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-01T10:00:00 2022-02-01T12:00:00;2022-02-01T16:00:00 2022-02-01T18:00:00;2022-02-02T10:00:00 2022-02-02T12:00:00;2022-02-02T14:00:00 2022-02-02T18:00:00;2022-02-04T16:00:00 2022-02-04T19:00:00;2022-02-05T10:00:00 2022-02-05T12:00:00;2022-02-08T10:00:00 2022-02-08T12:00:00;2022-02-08T16:00:00 2022-02-08T18:00:00;2022-02-09T10:00:00 2022-02-09T12:00:00;2022-02-09T14:00:00 2022-02-09T18:00:00;2022-02-11T16:00:00 2022-02-11T19:00:00;2022-02-12T10:00:00 2022-02-12T12:00:00;2022-02-15T10:00:00 2022-02-15T12:00:00;2022-02-15T16:00:00 2022-02-15T18:00:00;2022-02-16T10:00:00 2022-02-16T12:00:00;2022-02-16T14:00:00 2022-02-16T18:00:00;2022-02-18T16:00:00 2022-02-18T19:00:00;2022-02-19T10:00:00 2022-02-19T12:00:00;2022-02-22T10:00:00 2022-02-22T12:00:00;2022-02-22T16:00:00 2022-02-22T18:00:00;2022-02-23T10:00:00 2022-02-23T12:00:00;2022-02-23T14:00:00 2022-02-23T18:00:00;2022-02-25T16:00:00 2022-02-25T19:00:00;2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Pinsaguel Autres Lieu Médiathèque Salou Casaïs de Pinsaguel Adresse 11, rue du Ruisseau 31120 Pinsaguel Ville Pinsaguel lieuville Médiathèque Salou Casaïs de Pinsaguel Pinsaguel Departement Haute-Garonne

Médiathèque Salou Casaïs de Pinsaguel Pinsaguel Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pinsaguel/

Exposition – Occitania Médiathèque Salou Casaïs de Pinsaguel 2022-02-01 was last modified: by Exposition – Occitania Médiathèque Salou Casaïs de Pinsaguel Médiathèque Salou Casaïs de Pinsaguel 1 février 2022 Médiathèque Salou Casaïs de Pinsaguel Pinsaguel Pinsaguel

Pinsaguel Haute-Garonne