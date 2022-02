Exposition « Observons les oiseaux » Gouffern en Auge Gouffern en Auge Catégories d’évènement: Gouffern en Auge

Orne

Exposition « Observons les oiseaux » Gouffern en Auge, 12 mars 2022, Gouffern en Auge. Exposition « Observons les oiseaux » Médiathèque Fel 21 rue Emiles Combes Gouffern en Auge

2022-03-12 – 2022-05-21 Médiathèque Fel 21 rue Emiles Combes

Gouffern en Auge Orne Gouffern en Auge Observons les oiseaux

Une exposition mêlant panneaux et réalité augmentée proposant aux visiteurs de découvrir les multiples relations qu’entretiennent hommes et oiseaux depuis des générations : littérature, musique, environnement, etc… Observons les oiseaux

Une exposition mêlant panneaux et réalité augmentée proposant aux visiteurs de découvrir les multiples relations qu’entretiennent hommes et oiseaux depuis des générations : littérature, musique, environnement, etc… Observons les oiseaux

Une exposition mêlant panneaux et réalité augmentée proposant aux visiteurs de découvrir les multiples relations qu’entretiennent hommes et oiseaux depuis des générations : littérature, musique, environnement, etc… Médiathèque Fel 21 rue Emiles Combes Gouffern en Auge

dernière mise à jour : 2022-01-04 par

Détails Catégories d’évènement: Gouffern en Auge, Orne Autres Lieu Gouffern en Auge Adresse Médiathèque Fel 21 rue Emiles Combes Ville Gouffern en Auge lieuville Médiathèque Fel 21 rue Emiles Combes Gouffern en Auge Departement Orne

Gouffern en Auge Gouffern en Auge Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gouffern-en-auge/

Exposition « Observons les oiseaux » Gouffern en Auge 2022-03-12 was last modified: by Exposition « Observons les oiseaux » Gouffern en Auge Gouffern en Auge 12 mars 2022 Gouffern en Auge Orne

Gouffern en Auge Orne