Exposition » Observons les oiseaux » Descartes, samedi 3 février 2024.

Exposition » Observons les oiseaux » Descartes Indre-et-Loire

Avec cette exposition mêlant panneaux, réalité augmentée et supports pédagogiques, apprenez à reconnaître les oiseaux et leurs chants. Aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

9 bis Rue du Commerce

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire bibliotheque@ville-descartes.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03

fin : 2024-02-24



