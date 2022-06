Exposition « Observons les oiseaux » Athis-Val de Rouvre, 19 juillet 2022, Athis-Val de Rouvre.

Exposition « Observons les oiseaux »

Lieu Dit le Bourg (Ségrie-Fontaine) Ségrie-Fontaine Athis-Val de Rouvre Orne

2022-07-19 – 2022-09-06

Ségrie-Fontaine Lieu Dit le Bourg (Ségrie-Fontaine)

Athis-Val de Rouvre

Orne

Avec cette exposition mêlant panneaux, réalité augmentée et supports pédagogiques, devenez un ornithologue en herbe et découvrez les multiples relations qu’entretiennent hommes et oiseaux depuis des générations : littérature, musique, environnement !

Autrement dit, après avoir fait leur connaissance dans notre exposition, il vous sera plus facile de les reconnaître dans la nature !

La médiathèque de Ségrie-Fontaine vous accueille pour l’exposition « Observons les oiseaux » le mercredi après-midi de 15h à 17h30, ainsi que le samedi de 10h30 à 12h30, et le dimanche de 10h30 à 12h30.

mediatheque.segriefontaine@orange.fr +33 2 33 64 09 41

