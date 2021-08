Exposition : Observatoire photographique des paysages de La Réunion La case Bourbon, 18 septembre 2021, Saint-Denis.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La case Bourbon

Cinquante points de vue ont été rephotographiés annuellement ; à la même date et parfois à la même heure par le photographe François Louis Athénas.

Sur inscription (places limitées). En raison du contexte sanitaire actuel, l’organisation et le déroulé des évènements peuvent encore évoluer. Pour plus de précisions, rendez-vous sur notre site internet : www.caue974.com

A travers ces photographies en noir et blanc, chacun est amené à réfléchir sur le paysage et son évolution, sa résonance affective et culturelle.

La case Bourbon 12, rue Monseigneur de Beaumont, 97400 Saint-Denis Saint-Denis La Réunion



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T17:00:00