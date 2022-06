Exposition – Objets métal de Ruben Bardon

2022-07-12 – 2022-07-18 Ce strasbourgeois aime travailler les métaux divers et variés, comme le cuivre, l'argent et l'aluminium anodisé. Avec un petit bout de métal, il crée des objets miniatures : animaux, vélos, motos, instruments de musiques… Son imagination est débordante. Venez le rencontrer au coeur de la cité médiévale, il vous dévoilera tous les secrets du processus de création.

