Il s’agît ici d’une collection ! Celle de Jean-Paul et Nicole Abriel, habitants de Grands-Bois. Une passion depuis plus de 40 ans qui les a amené a collectionner plus de 650 objets chez eux.

Passe sanitaire demandé et port du masque obligatoire

Visite guidée de la salle d’Exposition (objets lontan). Reportage vidéo de l’histoire du quartier de Grands-Bois Salle d’exposition “Grands-Bois Lontan” – Ancienne usine de Grands-Bois Avenue Général de Gaulle Saint-Pierre

