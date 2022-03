Exposition “Objets insolites et obsolètes, avez-vous une âme ?” Bibliothèque Claude Lévi-Strauss, 11 juin 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du samedi 11 juin 2022 au samedi 30 juillet 2022 :

mercredi

de 10h00 à 19h00

samedi

de 10h00 à 18h00

mardi, jeudi, vendredi

de 13h00 à 19h00

gratuit

La Mission Patrimoine Professionnel de la Ville de Paris collecte, conserve et valorise le patrimoine matériel et immatériel des métiers exercés au sein de la Ville de Paris. Sa finalité est sociale pour les agent.e.s de la Ville, mais aussi citoyenne, culturelle et touristique pour les Parisien.ne.s et le grand public. L’exposition « Objets insolites et obsolètes, avez-vous une âme ? » présente un aperçu de ce riche patrimoine. Du samedi 11 juin au samedi 30 juillet à la bibliothèque Claude Lévi-Strauss, vernissage le samedi 11 juin à 17h.

Une grande partie des collections réunies par la Mission Patrimoine Professionnel est constituée d’objets utilisés au 20e siècle dans les bureaux, ateliers et autres locaux des administrations parisiennes. Certains ont complètement disparu, avec l’avènement de l’informatique et des courriers électroniques : machines à calculer, écrire, affranchir, perforer, agrafer, et même… à signer !

Parmi ces objets il en est deux particulièrement exceptionnels tant ils ont été innovants en leur temps : la sténotype, lointaine cousine du dictaphone, et le pneumatique, système de communication par réseau de tubes. Ce système aurait-il pu inspirer l’invention du courrier électronique ?

Un autre aspect des collections concerne la fabrique de la ville, avec les matériaux qui participent à la construction et l’entretien de Paris, ses rues, son éclairage, sa collecte des déchets : pavés de bois, de grès, de granite, prototypes d’éclairage et modèles réduits. En exclusivité, la Mission patrimoine professionnel présentera deux objets insolites dont vous tenterez de découvrir l’usage : une roue et une poubelle pas comme les autres.

Consultez patpro.paris.fr, le musée virtuel du patrimoine professionnel municipal et retrouvez les objets, outils, témoignages en textes et en images.

Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 41 avenue de Flandre Paris 75019

7 : Riquet (Paris) (282m) 54 : Maroc (Paris) (155m)



Contact : 01 40 35 96 46 bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19

Expo;Histoire;Littérature

Date complète :

Florence Morisson / Ville de Paris