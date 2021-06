Xertigny Xertigny Vosges, Xertigny EXPOSITION : OBJETS DECORATIFS / PHOTOGRAPHIES Xertigny Xertigny Catégories d’évènement: Vosges

Xertigny

EXPOSITION : OBJETS DECORATIFS / PHOTOGRAPHIES Xertigny, 28 juin 2021-28 juin 2021, Xertigny. EXPOSITION : OBJETS DECORATIFS / PHOTOGRAPHIES 2021-06-28 10:00:00 – 2021-07-10 12:30:00

Xertigny Vosges Xertigny Venez découvrir les savoirs faire de deux créatrices de talents:

Madame Pinot exposera ses différentes créations de collage de serviettes sur verre.

Madame Giancippoli, viendra exposer ses photos de nature (fleurs, animaux) et vous fera découvrir le monde de l’infiniment petit.

Soyez curieux et poussez la porte de l'ancienne conciergerie du Château! +33 3 29 37 72 53

