Exposition & objets de Muriel Rousseau Ovtchinnikov Carantec Carantec Carantec Catégories d’évènement: Carantec

Finistère

Exposition & objets de Muriel Rousseau Ovtchinnikov Carantec, 22 décembre 2022, Carantec Carantec. Exposition & objets de Muriel Rousseau Ovtchinnikov 6 Place de la Libération Carantec Finistère

2022-12-22 12:00:00 – 2022-12-22 20:00:00 Carantec

Finistère Carantec Rendez-vous le jeudi 22 décembre de 12h à 20h au BDS de Carantec, où aura lieu le vernissage et dédicace de l’exposition de Muriel Rousseau Ovtchinnikov : « Du Bleu au Rouge ». bds.carantec@gmail.com +33 9 86 38 86 76 https://www.facebook.com/bdscarantec Carantec

dernière mise à jour : 2022-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Carantec, Finistère Autres Lieu Carantec Adresse 6 Place de la Libération Carantec Finistère Ville Carantec Carantec lieuville Carantec Departement Finistère

Carantec Carantec Carantec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carantec-carantec/

Exposition & objets de Muriel Rousseau Ovtchinnikov Carantec 2022-12-22 was last modified: by Exposition & objets de Muriel Rousseau Ovtchinnikov Carantec Carantec 22 décembre 2022 6 Place de la Libération Carantec Finistère Carantec Finistère Carantec finistère

Carantec Carantec Finistère