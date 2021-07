Vachères Vachères Alpes-de-Haute-Provence, Vachères Exposition « Objet », tableaux de Brigitte Dykman Vachères Vachères Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Exposition « Objet », tableaux de Brigitte Dykman Vachères, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Vachères. Exposition « Objet », tableaux de Brigitte Dykman 2021-07-03 15:30:00 15:30:00 – 2021-08-01 19:30:00 19:30:00 Le Prieuré Ancienne église Saint-Christophe dans le vieux village

Vachères Alpes de Haute-Provence Vachères Brigitte Dykman, artiste de la Drôme, fait le choix de sujets ordinaires pour les rendre uniques par l’alchimie de la matière, de la couleur, de la lumière, du graphisme. Isolé dans l’espace de la toile, un seul objet est présent. saintchristophe-vacheres@orange.fr +33 6 31 00 14 35 http://www.eglise-stchristophe.com/ dernière mise à jour : 2021-06-09 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon

