EXPOSITION OBJET-LIVRE/LIVRE-OBJET Place de l’Hôtel de Ville Cazères, mercredi 28 février 2024.

EXPOSITION OBJET-LIVRE/LIVRE-OBJET Place de l’Hôtel de Ville Cazères Haute-Garonne

Objet de culture et de médiation, il est personnel et universel à la fois, intime et partagé, un attachement privé et un bien commun. La pluralité, la diversité de ceux qui s’y expriment et sa libre circulation sont le témoignage de la démocratie, de la liberté comme condition de l’humanité.

L’exposition collective qui suivra la résidence présentera sur tout le territoire à la fois le travail réalisé par l’artiste en résidence, des artistes invités, les productions réalisées lors d’ateliers avec les publics, mais aussi des livres-objets venant de collections publiques et privées. .

Début : 2024-02-28

fin : 2024-03-28

Place de l’Hôtel de Ville MEDIATHEQUE

Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie bibliocazeres@mairie-cazeres.fr

