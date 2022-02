Exposition «Objectif’Trad» Médiathèque Germaine Tillon Saint-Avé Catégories d’évènement: Morbihan

_**Photographies d’une autre Bretagne**_, qui porte un regard pleinement contemporain sur les arts populaires et l’identité bretonne. Alors qu’elle a toujours été à la pointe de l’innovation, que sa vie culturelle bouillonne, la Bretagne conserve de temps à autres une image figée. Pour lui permettre de rompre avec ces clichés sans pour autant renier ses valeurs, un concours photographique a été organisé. _**L’objectif ?**_ Renouveler l’image de la Bretagne, grâce à des images qui proposent un lien entre passé et présent, entre tradition et modernité. La Bretagne là où on ne l’attend pas. _**Exposition proposée par la Confédération Kenleur.**_ _**Gratuit – Visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.**_

Du 1er au 26 mars, la médiathèque Germaine Tillion met la culture bretonne à l'honneur. Projections, musique, exposition, danse et atelier sont au programme.

