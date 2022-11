Exposition « Objectif Terre ! », de Jeanne Charpall Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Exposition « Objectif Terre ! », de Jeanne Charpall Cahors, 2 décembre 2022, Cahors. Exposition « Objectif Terre ! », de Jeanne Charpall

113, avenue André Breton Best Western Plus Hôtel Divona Cahors Cahors Lot Best Western Plus Hôtel Divona Cahors 113, avenue André Breton

2022-12-02 – 2023-01-08

Best Western Plus Hôtel Divona Cahors 113, avenue André Breton

Cahors

Lot Vernissage le 02 décembre à 18h. Venez découvrir l’exposition « Objectif Terre ! », avec les peintures de l’artiste Jeanne Charpall Expo Objectif Terre

Best Western Plus Hôtel Divona Cahors 113, avenue André Breton Cahors

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Cahors, Lot Autres Lieu Cahors Adresse Cahors Lot Best Western Plus Hôtel Divona Cahors 113, avenue André Breton Ville Cahors lieuville Best Western Plus Hôtel Divona Cahors 113, avenue André Breton Cahors Departement Lot

Cahors Cahors Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cahors/

Exposition « Objectif Terre ! », de Jeanne Charpall Cahors 2022-12-02 was last modified: by Exposition « Objectif Terre ! », de Jeanne Charpall Cahors Cahors 2 décembre 2022 113 avenue André Breton Best Western Plus Hôtel Divona Cahors Cahors Lot cahors Lot

Cahors Lot