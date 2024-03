Exposition « Ô sport des jeux et des dieux » au Muséoparc Alésia Alise-Sainte-Reine, vendredi 22 mars 2024.

Les Jeux olympiques de l’Antiquité :

Les Jeux olympiques tels que nous les connaissons aujourd’hui ont une longue histoire qui remonte à l’Antiquité. Si certains éléments de ces Jeux ont été repris à l’identique lors de l’instauration des Jeux olympiques modernes, d’autres ont été écartés ou modifiés. L’origine des Jeux olympiques nous renvoie à l’âge d’or de la Grèce antique avec des épreuves et des événements placés sous le regard vigilant des dieux.

Raconter l’histoire :

L’ambition de cette exposition est de porter à la connaissance du public l’histoire des Jeux olympiques de l’Antiquité. On dispose aujourd’hui de nombreux témoignages qui nous parviennent principalement des descriptions tirées de la littérature antique ainsi que des objets retrouvés lors des fouilles archéologiques statues, vases, pièces de monnaie, outils. Cette richesse iconographique et archéologique est un excellent moyen d’illustrer et de préciser les nombreuses thématiques liées aux origines de ces jeux, en partant du berceau des Jeux olympiques, Olympie.

Un pont entre les époques :

Les visiteurs de l’exposition peuvent découvrir des thématiques qui font écho aux deux périodes de l’Antiquité et de l’ère moderne :

→ la représentation et la vie de l’athlète ;

→ son environnement sportif ;

→ la célébrité ;

→ le déroulement et l’évolution des épreuves, la victoire ;

→ le rapport à la religion, la tricherie, les valeurs attachées

Un week-end inaugural très sportif :

Au programme du grand week-end d’inauguration, les 23 et 24 mars des speed dating pour faire connaissance avec un dieu ou un athlète de l’Antiquité, un atelier de fabrication de récompenses, des conférences proposées par le laboratoire Archéologie, Terre, Histoire et Sociétés (ARTEHIS UMR 6298), avec très certainement la participation de médaillés olympiques et de la Team Côte-d’Or.

Spectacles d’ouverture :

le vendredi 22 mars lors de la soirée d’inauguration de l’exposition Ô Sport, des Jeux pour des dieux

Les patineurs (Compagnie 15feet6)

C’est le moment d’en découdre sur la patinoire. Inspirés par le retour en force du roller derby, deux acrobates se livrent une bataille spectaculaire sur patins à roulettes au son de la Valse des Patineurs d’Émile Waldteufel.

Suivi d’une intervention du groupe de danseurs hip-hop Figure 2 Style

Figure 2 Style a pour objectif de promouvoir la culture hip-hop à Dijon et dans son agglomération. Aujourd’hui, le groupe compte à son actif une quinzaine de danseurs, jouissant pour la plupart d’une renommée internationale (Crazy monkey, Sarah bee, Ced-rock…). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 10:00:00

fin : 2024-11-30 19:00:00

1 Route des Trois Ormeaux

Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

