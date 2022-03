Exposition O.M.N.I dans le cadre du Festival Tek’A(rt) Marmande, 16 mars 2022, Marmande.

Exposition O.M.N.I dans le cadre du Festival Tek’A(rt) Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République Marmande

2022-03-16 – 2022-04-02 Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République

Marmande Lot-et-Garonne Marmande

EUR Expositions O.M.N.I (Objets Musicaux Non Identifiés) dans le cadre du Festival Tek’A(rt).

Par Guilhem Toll.

– O.M.N.I est une expression poétique, tangible et sonore d’un univers électromécanique. Plus encore que l’aléatoire, le dérèglement, ou l’absurdité, la fabrication de ces engins suggère l’idée d’une machine sensible et cocasse qui tend vers son autonomie, avec toute la magie et le mystère qu’induisent l’automatisation.

– Exposition couplée avec un concert de l’artsite et de ses objets le samedi 19 mars à 15h.

– Vernissage mercredi 16 mars à 18h.

– Aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

+33 5 53 20 94 95

Ville de Marmande

