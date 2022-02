Exposition Nylso – Lucas Méthé : Dessins, 18 février 2022, Nantes.

2022-02-18 Exposition du 16 février au 16 avril 2022 :mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à 18h mercredis et samedis de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Un espace pour découvrir deux univers graphiques et narratifs aussi personnels que foisonnants.Dans cette exposition, Maison Fumetti propose un rapprochement entre Lucas Méthé et Nylso, deux auteurs majeurs de la scène de bande dessinée contemporaine, au dessin compulsif et quasi tactile.

adresse1} Nantes 44000

http://www.maisonfumetti.fr/ contact@maisonfumetti.fr https://www.maisonfumetti.fr/exposition-lucas-methe-nylso-dessins/