Exposition numérique « Qui a refroidi Lemaure ? »

du mardi 30 mars au vendredi 30 avril à Médiathèque Jean Moulin

Découvrez la 1ère exposition polar-BD interactive et numérique Vincent Lemaure est un jeune homme retrouvé sans vie rue Dampierre au petit matin… Parmi les six occupants de l’immeuble, personne n’a rien vu. Suicide, meurtre, que s’est-il passé ?

Voici un polar dont vous êtes le héros ! Épaulez l’inspecteur Séraphin Limier dans ses investigations.

Armé d’une tablette, vous déambulerez d’un panneau à l’autre et grâce à de multiples procédés interactifs, comme le système de reconnaissance visuelle ou encore la réalité augmentée, rassemblez les indices afin de mener l’enquête. L’application mobile relaie le contenu enrichi de la BD. Les sons, les textes et les vidéos vous guident jusqu’à la fin de l’histoire et la résolution de l’énigme. Pour qui ? Visiteur seul à partir de 13 ans. Accompagné d’un adulte à partir de 8 ans. **Prévoir un casque audio ou des écouteurs personnels.** Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-30T14:00:00 2021-03-30T17:30:00;2021-03-31T10:00:00 2021-03-31T17:30:00;2021-04-02T14:00:00 2021-04-02T17:30:00;2021-04-03T10:00:00 2021-04-03T17:00:00;2021-04-06T14:00:00 2021-04-06T17:30:00;2021-04-07T10:00:00 2021-04-07T17:30:00;2021-04-09T14:00:00 2021-04-09T17:30:00;2021-04-10T10:00:00 2021-04-10T17:00:00;2021-04-13T14:00:00 2021-04-13T17:30:00;2021-04-14T10:00:00 2021-04-14T17:30:00;2021-04-16T14:00:00 2021-04-16T17:30:00;2021-04-17T10:00:00 2021-04-17T17:00:00;2021-04-20T14:00:00 2021-04-20T17:30:00;2021-04-21T10:00:00 2021-04-21T17:30:00;2021-04-23T14:00:00 2021-04-23T17:30:00;2021-04-24T10:00:00 2021-04-24T17:00:00;2021-04-27T14:00:00 2021-04-27T17:30:00;2021-04-28T10:00:00 2021-04-28T17:30:00;2021-04-30T14:00:00 2021-04-30T17:30:00

