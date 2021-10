Exposition “Nulle Part” ADDA & SARTO, 7 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 7 octobre au 26 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 11h30 à 19h30

gratuit

La galerie d’art urbain contemporain ADDA & SARTO, située au 35 Avenue Matignon à Paris, est heureuse de présenter la toute nouvelle exposition de l’artiste espagnol SABEK.

SABEK (Madrid, 1985) débute le graffiti dans les années 2000 en intervenant dans les rues de Madrid. Plus tard, il commence à produire des œuvres plus figuratives en expérimentant différentes techniques et médiums en extérieur et en intérieur.

Largement inspiré par la nature, la faune et la flore, il représente de manière minimaliste des animaux qui incarnent la puissance et la force, et se mêlent aux formes végétales dans une allégorie de l’équilibre naturel.

Le travail de SABEK est exposé depuis des années dans des galeries en Espagne, en Chine, aux États-Unis… Pour cette nouvelle exposition à Paris, il présente une dizaine d’œuvres sur bois mettant en scène des animaux dans des atmosphères surréelles sans trace de présence humaine. Son travail témoigne d’une dualité dans un espace temps indéfini, qui nous fait basculer entre le positif et le négatif, la force et la tendresse, la couleur et la non couleur. L’artiste propose des œuvres qui, plutôt que de refléter une réalité, en créent une nouvelle.

SABEK

« Nulle Part »

Inauguration jeudi 7 octobre de 18h00 à 21h00 en présence de l’artiste.

Exposition jusqu’au 26 novembre 2021.

Commissariat : Anna Dimitrova.

Plus d’infos : info@addasarto.com

ADDA & SARTO 35 Avenue Matignon Paris 75008

9, 13 : Miromesnil (156m) 9 : Saint-Philippe-de-Roule (337m)



Contact :Galerie ADDA & SARTO 09 87 33 69 88 info@addasarto.com https://www.facebook.com/ADDASARTO

