Roujan Hérault Roujan Le Château Abbaye de Cassan expose du 1er mai au 26 juin les œuvres de deux artistes contemporains : Denise Sabourin et Yves Marcérou qui ont en commun de travailler sur des supports textiles. Exposition dans le parcours de la visite du Prieuré, tous les jours de 14h à 19h. Le Château Abbaye de Cassan expose du 1er mai au 26 juin les œuvres de deux artistes contemporains : Denise Sabourin et Yves Marcérou qui ont en commun de travailler sur des supports textiles. Exposition dans le parcours de la visite du Prieuré, tous les jours de 14h à 19h. info@chateau-cassan.com +33 4 67 24 52 45 https://chateau-cassan.com/ Le Château Abbaye de Cassan expose du 1er mai au 26 juin les œuvres de deux artistes contemporains : Denise Sabourin et Yves Marcérou qui ont en commun de travailler sur des supports textiles. Exposition dans le parcours de la visite du Prieuré, tous les jours de 14h à 19h. Roujan

