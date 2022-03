Exposition “Nouvel air” de Corinne Rubens Saint-Pair-sur-Mer, 15 août 2022, Saint-Pair-sur-Mer.

Exposition “Nouvel air” de Corinne Rubens Saint-Pair-sur-Mer

2022-08-15 10:30:00 – 2022-08-21 13:00:00

Saint-Pair-sur-Mer Manche Saint-Pair-sur-Mer

Corinne Rubens, artiste peintre, vit et travaille à Paris comme styliste, scénographe indépendante.

En 2001 elle découvre la peinture et travaille d’après modèle vivant. Elle débute à l’huile, puis se laisse séduire par l’acrylique, beaucoup plus malléable. Très vite, le besoin de s’affranchir de l’esthétique codé, qu’elle applique avec talent en scénographie comme sur ses toiles, s’impose. Elle va donc bousculer ses gestes, jeter des traits, provoquer l’accident, superposer et effacer jusqu’à la délicieuse sensation de perdre le contrôle et de se surprendre…

C’est par la force du trait, de la forme et de la couleur pure qu’elle construit sa toile et nous raconte la féminité avec un mélange de douceur et d’énergie vitale.

C’est à la fois cette force et cette fragilité qui se dégagent de ses œuvres et qu’elle nous invite à partager.

Horaires d’ouverture : du lundi au dimanche de 10h30 à 13h00 et de 15h30 à 19h00.

E-mail : rubens.corinne@gmail.com

Site web : rubenscorinne-artistepeintre.fr

Gratuit.

Saint-Pair-sur-Mer

