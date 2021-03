Paris Gare de l'Est Paris Exposition Nous la Commune Gare de l’Est Paris Catégorie d’évènement: Paris

Exposition Nous la Commune Gare de l’Est, 19 avril 2021-19 avril 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 20 avril au 7 mai 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 0h à 0h

gratuit

L’artiste Dugudus présente ses personnages de la Commune à taille réelle à travers une exposition en plein air sur les grilles de la gare de l’Est. Le 18 mars 1871, le peuple de Paris et la Garde nationale fraternisaient avec une partie de l’armée venue récupérer les canons des Parisiens sur la butte Montmartre : c’est le premier des 72 jours de la Commune.

150 ans plus tard, l’artiste Dugudus propose de représenter ces communards dans leur diversité : militants aguerris, infatigables tenants de toutes les révolutions, mais aussi simples anonymes du peuple parisien, intellectuels et ouvriers, femmes et hommes de tous âges : il s’agit, à travers ces figures, de refléter, dans leur diversité, la foule des insurgés. Les silhouettes seront accompagnées de textes relatant des anecdotes historiques liées à cette période de l’histoire de Paris. Régis Léger alias Dugudus, né en 1987, est un graphiste, illustrateur et street-artiste. Après ses études à l’école Estienne et à l’école des Gobelins, il part étudier à la Havane. Au moyen des images qu’il placarde sur les murs de nos villes, Dugudus interpelle les passants avec humour et provocation tout en désacralisant la politique. Expositions -> Illustration / BD Gare de l’Est place du 11 novembre 1918 Paris 75010

4, 5, 7 : Gare de l’Est (52m) 7 : Château-Landon (363m)

Contact :Mairie de Paris Expositions -> Illustration / BD Expos;Plein air

Date complète :

2021-04-20T00:00:00+02:00_2021-04-20T00:00:00+02:00;2021-04-21T00:00:00+02:00_2021-04-21T00:00:00+02:00;2021-04-22T00:00:00+02:00_2021-04-22T00:00:00+02:00;2021-04-23T00:00:00+02:00_2021-04-23T00:00:00+02:00;2021-04-24T00:00:00+02:00_2021-04-24T00:00:00+02:00;2021-04-25T00:00:00+02:00_2021-04-25T00:00:00+02:00;2021-04-26T00:00:00+02:00_2021-04-26T00:00:00+02:00;2021-04-27T00:00:00+02:00_2021-04-27T00:00:00+02:00;2021-04-28T00:00:00+02:00_2021-04-28T00:00:00+02:00;2021-04-29T00:00:00+02:00_2021-04-29T00:00:00+02:00;2021-04-30T00:00:00+02:00_2021-04-30T00:00:00+02:00;2021-05-01T00:00:00+02:00_2021-05-01T00:00:00+02:00;2021-05-02T00:00:00+02:00_2021-05-02T00:00:00+02:00;2021-05-03T00:00:00+02:00_2021-05-03T00:00:00+02:00;2021-05-04T00:00:00+02:00_2021-05-04T00:00:00+02:00;2021-05-05T00:00:00+02:00_2021-05-05T00:00:00+02:00;2021-05-06T00:00:00+02:00_2021-05-06T00:00:00+02:00;2021-05-07T00:00:00+02:00_2021-05-07T00:00:00+02:00

© Dugudus

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Gare de l'Est Adresse place du 11 novembre 1918 Ville Paris