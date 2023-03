EXPOSITION NOUS ET LES AUTRES Vittel Catégories d’Évènement: Vittel

Vosges « Nous et les autres ». Des préjugés au racisme » conçue et réalisée par le Museum national d’histoire naturelle. Qu’est-ce que la race ? Sommes-nous tous racistes ? Que nous disent l’histoire et la science sur ce phénomène ? Grâce à une scénographie immersive et de nombreux dispositifs multimédias, cette exposition citoyenne met le public face à ses propres représentations. A` la croisée de l’anthropologie, la biologie, l’économie, la sociologie et l’histoire, et à l’appui des découvertes les plus récentes, elle décrypte les phénomènes de racialisation et montre que le racisme est une construction sociale. Entrée libre. mediatheque@ville-vittel.fr +33 3 29 08 98 53 Vittel

