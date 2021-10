Queaux En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir Queaux, Vienne Exposition : Nouch’Ka / Pops’Art – “Des baleines et des hommes, rêve et renaissance…” En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir Queaux Catégories d’évènement: Queaux

**Vernissage le samedi 4 décembre à 18h** Pops’Art ——– ### Artiste pastelliste _”Je suis artiste, artiste pastelliste. Si aujourd’hui je “craie”, ce n’est pas par plaisir mais par besoin. Besoin de donner un sens à l’existence et extérioriser tout ce que j’ai en moi. Ces œuvres présentées à vous ici font partie de mon exposition “20000 Pastels sous les Mers”, et à travers elles je vous souhaite simplement, juste un instant, de rêver un peu…”_. **Aurélien PODCZASZY** alias **Pops’Art** [[https://www.facebook.com/aurelien.podczaszy](https://www.facebook.com/aurelien.podczaszy)](https://www.facebook.com/aurelien.podczaszy) Nouch’Ka ——– ### Artiste récup’, bidouilleuse zéro déchets **Nouch’ka** marche, elle piétonne. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et l’œil qui traîne. Nos rues sont pleines de trésors, juste là, au sol. Alors, **Nouch’ka** ramasse, les clous au début, juste pour éviter les pneus crevés, puis les rondelles rouillées, les poignées de fenêtres mises à la retraite, les boucles d’oreilles qui s’évadent, les trucs et les bidules. Au fil du temps, un lien se forme entre elle et ces tout petits objets. La matière, la couleur, la forme et l’assemblage avec comme finalité, révéler la nature cachée de tous ces petits riens que personne ne voit. [[https://www.facebook.com/nouchkabidouille/](https://www.facebook.com/nouchkabidouille/)](https://www.facebook.com/nouchkabidouille/) ### Quelques mots sur l'”_upcycling_” ou le “_surcyclage_” **Des artistes du déchet** L’art évolue en parallèle de notre société ; il en est le reflet critique. Alors quand l’écologie devient une préoccupation majeure, l’art s’empare du sujet et n’hésite pas à recycler les déchets du quotidien, même les moins récupérables. La démarche de ces artistes, si elle est souvent motivée par leur sensibilité écologique, n’est pas sans rappeler ces artistes des années 50-60 dénonçant la consommation de masse. Un demi-siècle plus tard, les artistes ne trouvent plus leur inspiration dans nos chariots, mais bien dans nos poubelles et nos décharges ! ([[https://stefaniebousquet.wordpress.com/2017/11/22/lart-du-recycle/](https://stefaniebousquet.wordpress.com/2017/11/22/lart-du-recycle/)](https://stefaniebousquet.wordpress.com/2017/11/22/lart-du-recycle/))

