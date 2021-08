Mayenne Mayenne Mayenne EXPOSITION “NOTRE MATRIMOINE” Mayenne Mayenne Catégorie d’évènement: Mayenne

Mayenne Mayenne Le matrimoine c’est l’héritage de nos mères. Notre Matrimoine est une exposition sous forme de panneaux. À travers des extraits de biographies, des citations, elle présente des portraits de 30 femmes qui ont marqué l’histoire mais qui restent parfois méconnues du public. Ces femmes méritent pourtant, à l’égal des hommes, de s’inscrire dans notre mémoire collective. Lancement de l’exposition aux Journées Européennes du patrimoine

+33 2 43 00 17 17 http://www.museeduchateaudemayenne.fr/

