Cet évènement est passé Exposition » Notre-Dame de Paris. Des bâtisseurs aux restaurateurs. » CITÉ DE L’ARCHITECTURE & DU PATRIMOINE Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Exposition » Notre-Dame de Paris. Des bâtisseurs aux restaurateurs. » CITÉ DE L’ARCHITECTURE & DU PATRIMOINE Paris, 15 février 2023, Paris. Du mercredi 15 février 2023 au lundi 29 avril 2024 :

jeudi

de 11h00 à 19h00

lundi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 17h00

.Tout public. payant Plein tarif : 9 € Tarif réduit : 6 €

Gratuit

pour les – 18 ans. L’exposition Notre-Dame de Paris, des bâtisseurs aux restaurateurs sera une occasion exceptionnelle de (re)découvrir la cathédrale et son histoire, depuis sa construction jusqu’au chantier d’aujourd’hui. Du chantier médiéval au chantier actuel, en passant par la grande

restauration opérée par Viollet-le-Duc au 19ème siècle, l’exposition « Notre-Dame

des bâtisseurs aux restaurateurs » présente les prouesses architecturales et

les différents corps de métiers et savoir-faire mobilisés au cours des siècles

autour de ce joyau de l’architecture. Sententia. Un jeu sur smartphone disponible pour vous accompagner lors

de votre visite de l’exposition

Découvrez

l’exposition Notre-Dame de Paris, des bâtisseurs aux restaurateurs de

manière ludique et décalée ! Ce jeu vous emmène à la rencontre

d’étonnants personnages, à commencer par Viollet-le Duc, le grand

restaurateur de l’édifice au XIXe. À partir de 15 ans – En français uniquement. Retrait à l’entrée de l’exposition CITÉ DE L’ARCHITECTURE & DU PATRIMOINE 1, place du Trocadéro et du 11 Novembre 75116 Paris Contact : https://www.citedelarchitecture.fr/fr/agenda/exposition/notre-dame-de-paris-des-batisseurs-aux-restaurateurs https://www.facebook.com/Citedelarchitecture https://www.facebook.com/Citedelarchitecture https://billetterie.citedelarchitecture.fr/spectacle?id_spectacle=2081&lng=1

@CITÉ DE L’ARCHITECTURE & DU PATRIMOINE Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu CITÉ DE L’ARCHITECTURE & DU PATRIMOINE Adresse 1, place du Trocadéro et du 11 Novembre Ville Paris Departement Paris Lieu Ville CITÉ DE L’ARCHITECTURE & DU PATRIMOINE Paris

CITÉ DE L’ARCHITECTURE & DU PATRIMOINE Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/