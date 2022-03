Exposition “NOTRE COMBAT” Intervention Valérie Igounet le 6 mai 2022 Maillé, 15 mars 2022, Maillé.

2022-03-15 – 2022-09-30

3.2 EUR Au milieu des années 2000, Mein Kampf, le livre programme d’Adolf Hitler tombe entre les mains de Linda Ellia. Saisie d’un sentiment de colère et d’injustice, elle décide, non pas d’ignorer le contenu de cet ouvrage, mais de le combattre.Elle commence alors à recouvrir une trentaine de pages, avant de faire participer un public venu de tous horizons à ce travail.Inconnus trouvés par hasard dans la rue, dessinateurs célèbres, artistes, élèves d’écoles françaises, allemandes, américaines…Chaque page est ainsi le fruit d’une émotion et d’une réflexion sur ce “bréviaire de la haine”.

