Exposition de photographie de Dominique Pesnel et de Hervé Quéméré

Pour découvrir la faune et la flore au plus près, celles qui occupent les jardins bretons en pays d’Aven et de Bélon, les deux compères Hervé et Dom, armés de leur boitier de photo et surtout de beaucoup de patience, vous entraînent “au ras des pâquerettes” dans l’univers un peu secret de cette biodiversité peu visible à l’œil nu.

Nous en restituons évidemment qu’une infinie partie et nous espérons vous la faire partager à travers ces quelques clichés.

