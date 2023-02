Exposition : Notre cabane où faire avenir Place de la Gare Le Relecq-Kerhuon Le Relecq-Kerhuon Catégories d’Évènement: Finistère

Finistere Le Relecq-Kerhuon Vernissage de l’exposition “Notre Cabane où faire avenir” d’Aëla Maï Cabel à La Gare le 24 février à 18h, en présence de l’avenir. Dégustation conviviale et locavore avec la cheffe Julie Tunas. Le travail d’Aëla Maï Cabel se compose d’un ensemble de pièces se présentant sous la forme d’une installation. Si ce terme générique vient préciser des postures historiques dans l’histoire de l’art, iel se connecte ici tant aux savoirs ancestraux qu’aux économies du partage, lui donnant la possibilité ouverte (ou offerte) de faire advenir, à présent, un futur. Dans cette exposition, Aëla Maï Cabel nous invite à nous relier à des forces, celles de la nature ou de la cosmogonie, de travailler de plus près les notions d’autonomie et d’autogestion, de questionner les féminismes comme pensée écosophique et enfin d’aborder toutes matières (argile, textile, teinture, laine, bois) comme la zone sensible d’un territoire de rencontres, de trouvailles et d’enchantement. contact@editions-ultra.org +33 7 82 80 27 71 https://editions-ultra.org/ Place de la Gare Gare du Relecq-Kerhuon Le Relecq-Kerhuon

