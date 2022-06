Exposition « Notes graphiques », dessin contemporain Calès Calès Catégories d’évènement: 46350

Calès 46350 La galerie Le Lieu-Dit accueille une exposition collective dans laquelle les artistes dévoilent leurs réflexions sur la nature, leurs questionnements,des idées ou des rêves… Prises de notes et créations papier de : Jean Marie de Sauverzac, Marianne Murat Diksen, Stéphane Hoarau, Elisa Glo, Héléne Thely, Christina Oliosi, Marianne Braux, Karine Veyres, Stéphanie Bologna, Charlotte Clauzel, Gilles Orly, Daniele Escudiés, Cathy David, Françoise Utrel, pH. +33 7 85 32 53 45 Le Lieu-Dit

