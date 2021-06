Rostrenen Rostrenen Côtes-d'Armor, Rostrenen Exposition | Nos voisins les animaux Rostrenen Rostrenen Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Rostrenen Côtes d’Armor Du 7 juillet au 11 septembre 2021.

A la médiathèque de Rostrenen. Exposition photographique du photographe Eddy Roy, sur la faune d’Europe, plus particulièrement, les animaux rencontrés en Bretagne. Rens.: 02 96 57 42 05 – http://www.bibliocob.com +33 2 96 57 42 05 Du 7 juillet au 11 septembre 2021.

