Exposition : « Nos saisons en couleurs » Bibliothèque Aimé Césaire Paris, 1 septembre 2023, Paris.

Du vendredi 01 septembre 2023 au samedi 23 septembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Créations des adhérents de GEM LOGIS sur le thème des saisons, réalisées lors des ateliers artistiques proposées par l’association.

Les adhérents

du GEM LOGIS vous invitent à vous laisser surprendre par leurs variations sur

ce même thème ! Elles ont été créées dans le cadre de différents ateliers :

arts-plastiques, écriture, la minute poétique…

Depuis quelques années les adhérents côtoient régulièrement la bibliothèque Aimé Césaire, leur participation régulière aux différents ateliers que nous proposons marque ce souhait commun de développer le lien avec le quartier et ses habitants.

L’Association GEM LOGIS est un Groupe d’Entraide Mutuelle pour personnes traumatisées crâniennes et cérébro-lésées. C’est un espace de rencontres, d’échanges et de loisirs partagés.

L’association est parrainée

par l’AFTC (Association de Familles de Traumatisés Crâniens et Cérébro-lésés, en partenariat avec l’Association Aurore).

Elle est située au 171, rue Vercingétorix – Paris 14

homegemlogis@gmail.com

Rencontrer les artistes lors du vernissage le vendredi 8 septembre à 18h.

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

