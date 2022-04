Exposition “Nos prisons” – Maxence Rifflet Cherbourg-en-Cotentin, 5 juin 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

Entre 2016 et 2018, Maxence Rifflet a photographié dans sept prisons françaises en collaboration avec des prisonniers. Il s’agissait de partager avec eux une interrogation sur la représentation des lieux d’incarcération à travers une pratique commune de la photographie : comment photographier dans un espace de surveillance sans le redoubler ? Comment cadrer sans enfermer ? Pour répondre à ces questions, il a fallu s’écarter de l’intention d’illustrer l’enfermement, de représenter la prison en général, pour décrire des lieux spécifiques, avec des histoires et des fonctionnements singuliers : photographier des prisons, plutôt que la prison.

La mise en place d’une pratique commune est au centre de la démarche du photographe. La photographie n’est ici pas seulement un outil d’enregistrement, c’est le moyen et l’enjeu d’une interaction. Ainsi, l’architecture des prisons est à la fois le sujet du travail et l’espace dans lequel il se fait : il s’agissait donc, finalement, de photographier en prison. Les corps sont la mesure de ces espaces, ils les activent, les révèlent et tentent parfois d’y résister.

Accompagné par Le Point du Jour, le travail de Maxence Rifflet s’est d’abord développé, avec le soutien du dispositif Culture / Justice, au sein de cinq prisons en Normandie : maison centrale de Condé-sur-Sarthe, maison d’arrêt de Cherbourg, centre de détention de Caen, maison d’arrêt de Rouen et centre de détention de Val-de-Reuil. Il s’est poursuivi au centre de détention de Mauzac (Dordogne) et à la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis).

Né en 1978, Maxence Rifflet vit à Aubervilliers. Entre 2007 et 2010, il a travaillé sur deux territoires normands : la route dite « touristique » qui relie Cherbourg et Coutances et les « boucles » de la Seine à proximité de Rouen. Deux expositions ont été présentées, l’une au Point du Jour, l’autre au Pôle Image Haute Normandie (devenu Centre photographique Rouen Normandie), accompagnées du livre “Une route, un chemin”. Au sein du groupe d’artistes Rado, il a notamment répondu à une commande publique du Centre national des arts plastiques concrétisée par une exposition au Centre international d’art et du paysage de Vassivières en 2014. Maxence Rifflet enseigne à l’École supérieure d’art & médias de Caen-Cherbourg.

L’exposition est coproduite avec le Centre photographique Rouen Normandie, le centre d’art GwinZegal.

Le Point du Jour, centre d’art / éditeur.

107, avenue de Paris – 50100 Cherbourg-en-Cotentin.

t 02 33 22 99 23.

www.lepointdujour.eu.

infos@lepointdujour.eu.

Du mercredi au vendredi, de 14h à 18h.

Samedi et dimanche, de 14h à 19h.

Été, ouvert aussi le mardi de 14h à 18h.

Entrée libre.

