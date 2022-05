Exposition « Nos jeunes ont du talent » pendant que “la Voie du Tacot se met au vert” Sarcey Sarcey Catégories d’évènement: Rhône

Sarcey

Exposition « Nos jeunes ont du talent » pendant que “la Voie du Tacot se met au vert” Sarcey, 14 mai 2022, Sarcey. Exposition « Nos jeunes ont du talent » pendant que “la Voie du Tacot se met au vert” rue du tilleul Maison des associations – rue du tilleul Sarcey

2022-05-14 10:30:00 10:30:00 – 2022-05-15 17:00:00 17:00:00 rue du tilleul Maison des associations – rue du tilleul

Sarcey Rhône Sarcey Présence de jeunes artistes : Marie Perrin, oeuvres de Victor Renaud, du club de peinture et d’ados touchant à tout type d’art : dessins, mangas, couture, art culinaire. accueil@sarcey-69.fr +33 4 74 26 86 55 http://www.sarcey69.fr/ rue du tilleul Maison des associations – rue du tilleul Sarcey

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Sarcey Autres Lieu Sarcey Adresse rue du tilleul Maison des associations - rue du tilleul Ville Sarcey lieuville rue du tilleul Maison des associations - rue du tilleul Sarcey Departement Rhône

Sarcey Sarcey Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarcey/

Exposition « Nos jeunes ont du talent » pendant que “la Voie du Tacot se met au vert” Sarcey 2022-05-14 was last modified: by Exposition « Nos jeunes ont du talent » pendant que “la Voie du Tacot se met au vert” Sarcey Sarcey 14 mai 2022 rhône Sarcey

Sarcey Rhône