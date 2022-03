Exposition “Nos héros préférés” Saint-Palais Saint-Palais Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Palais

Exposition “Nos héros préférés” Saint-Palais, 1 avril 2022, Saint-Palais. Exposition “Nos héros préférés” Saint-Palais

2022-04-01 – 2022-05-14

Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques Saint-Palais EUR 0 0 Exposition sur les héros de la littérature jeunesse, destinée aux 4-10 ans Conçue comme une réflexion sur quelques personnages emblématiques de la maison d’édition l’Ecole des loisirs, elle invite à échanger sur les aventures et les personnalités de nos héros. 20 affiches représentant une héroïne ou un héros littéraire, auxquelles s’ajoute un panneau introductif et de nombreux livres. Exposition sur les héros de la littérature jeunesse, destinée aux 4-10 ans Conçue comme une réflexion sur quelques personnages emblématiques de la maison d’édition l’Ecole des loisirs, elle invite à échanger sur les aventures et les personnalités de nos héros. 20 affiches représentant une héroïne ou un héros littéraire, auxquelles s’ajoute un panneau introductif et de nombreux livres. +33 5 59 65 28 72 Exposition sur les héros de la littérature jeunesse, destinée aux 4-10 ans Conçue comme une réflexion sur quelques personnages emblématiques de la maison d’édition l’Ecole des loisirs, elle invite à échanger sur les aventures et les personnalités de nos héros. 20 affiches représentant une héroïne ou un héros littéraire, auxquelles s’ajoute un panneau introductif et de nombreux livres. Médiathèque

Saint-Palais

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Palais Autres Lieu Saint-Palais Adresse Ville Saint-Palais lieuville Saint-Palais Departement Pyrénées-Atlantiques

Exposition “Nos héros préférés” Saint-Palais 2022-04-01 was last modified: by Exposition “Nos héros préférés” Saint-Palais Saint-Palais 1 avril 2022 Pyrénées-Atlantiques Saint-Palais

Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques