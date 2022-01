Exposition « Nos enfants de… » Guingamp, 12 février 2022, Guingamp.

Exposition « Nos enfants de… » Place du Champ-au-Roy Médiathèque Guingamp

2022-02-12 10:00:00 – 2022-03-26 Place du Champ-au-Roy Médiathèque

Guingamp Côtes d’Armor

Dans le cadre du Mois du livre en Bretagne. Projet artistique de Lucie Braud, auteure, et Lauranne Quentric, illustratrice. Des portraits écrits et illustrés d’enfants, d’adolescents, d’adultes, où chacun livre son regard sur le monde, celui qu’il connaît, celui qu’il imagine… Atelier-rencontre avec Lauranne Quentric le samedi 12 mars à 15h30 et 16h30 : Rencontre avec le public et atelier d’auto-portrait ‘Dans ma tête il y a…’, suivie d’une dédicace (en partenariat avec la librairie ‘Mots et images’) Gratuit – Atelier à partir de 6 ans – sur inscription.

Place du Champ-au-Roy Médiathèque Guingamp

