Parce que les équilibres (écologiques, physiques et biologiques) des cours d'eau sont fragiles, il est important que chacun ait connaissance du fonctionnement des cours d'eau. C'est pourquoi le CPIE a constitué une exposition sensibilisant aux enjeux de la gestion de l'eau. Animation avec le CPIE le mercredi 17 novembre de 16h à 17h30 pour les enfants à partir de 7 ans

Exposition du Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement

1 rue Fontaine St Jean 44410 Herbignac
Herbignac Loire-Atlantique

2021-10-29T15:00:00 2021-10-29T18:00:00;2021-10-30T10:00:00 2021-10-30T12:30:00;2021-10-30T15:00:00 2021-10-30T18:00:00;2021-11-02T15:00:00 2021-11-02T18:00:00;2021-11-03T10:00:00 2021-11-03T12:30:00;2021-11-03T15:00:00 2021-11-03T18:00:00;2021-11-05T15:00:00 2021-11-05T18:00:00;2021-11-06T10:00:00 2021-11-06T12:30:00;2021-11-06T15:00:00 2021-11-06T18:00:00;2021-11-09T15:00:00 2021-11-09T18:00:00;2021-11-10T10:00:00 2021-11-10T12:30:00;2021-11-10T15:00:00 2021-11-10T18:00:00;2021-11-12T15:00:00 2021-11-12T18:00:00;2021-11-13T10:00:00 2021-11-13T12:30:00;2021-11-13T15:00:00 2021-11-13T18:00:00;2021-11-16T15:00:00 2021-11-16T18:00:00;2021-11-17T10:00:00 2021-11-17T12:30:00;2021-11-17T15:00:00 2021-11-17T18:00:00;2021-11-17T16:00:00 2021-11-17T17:30:00;2021-11-19T15:00:00 2021-11-19T18:00:00;2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T12:30:00;2021-11-20T15:00:00 2021-11-20T18:00:00;2021-11-23T15:00:00 2021-11-23T18:00:00;2021-11-24T10:00:00 2021-11-24T12:30:00;2021-11-24T15:00:00 2021-11-24T18:00:00;2021-11-26T15:00:00 2021-11-26T18:00:00;2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T12:30:00;2021-11-27T15:00:00 2021-11-27T18:00:00

