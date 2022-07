Exposition Nos Commerces d’autrefois Pierrefonds Pierrefonds Catégories d’évènement: Oise

Exposition Nos Commerces d’autrefois Pierrefonds, 8 juillet 2022, Pierrefonds. Exposition Nos Commerces d’autrefois

1 Place de L Hôtel de ville Pierrefonds Oise

2022-07-08 10:00:00 – 2022-07-18 18:00:00 Pierrefonds

Découvrez l'histoire de notre territoire au travers des commerces d'antan de Cuise-la-Motte, Palesne et Pierrefonds.

contact@destination-pierrefonds.fr

Association Mémoire d'Attichy et de son canton

