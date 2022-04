Exposition: Nos belles régions de France à Senlis Senlis, 30 avril 2022, Senlis.

Exposition: Nos belles régions de France à Senlis Senlis

2022-04-30 10:00:00 – 2022-06-18 13:00:00

Senlis Oise

Région d’origine ou région d’adoption, notre cœur est souvent attaché à un endroit ; et même parfois prêt à s’attacher à un nouvel endroit au hasard des découvertes. Les publications rivalisent d’adresse pour vanter les mérites de nos belles régions.

Cartes anciennes, vieux guides et dépliants touristiques, ouvrages historiques ou géographiques, seront exposés dans la librairie ancienne La Perle Rare pour vous permettre de revisiter la France et ses merveilles.

contact@librairie-laperlerare.com +33 6 70 29 10 39 http://www.librairie-laperlerare.com/

Senlis

