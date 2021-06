Chomérac Chomérac Ardèche, Chomérac Exposition – Nos artistes aux cimaises / Frédéric Front Chomérac Chomérac Catégories d’évènement: Ardèche

Exposition – Nos artistes aux cimaises / Frédéric Front 2021-07-03 – 2021-07-10 Salle d'exposition Rue de la République

L'association Arts à Chomérac expose dans la galerie de l'espace culturel.

Le thème de cette exposition » Nos artistes aux cimaises » et « Clin d'œil à Frédéric Front ».

