Exposition « Nos aînés ont du talent » Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages

Var

Exposition « Nos aînés ont du talent » Six-Fours-les-Plages, 1 février 2022, Six-Fours-les-Plages. Exposition « Nos aînés ont du talent » Place du 18 juin 1940 Hall de la mairie de Six Fours Six-Fours-les-Plages

2022-02-01 – 2022-02-27 Place du 18 juin 1940 Hall de la mairie de Six Fours

Six-Fours-les-Plages Var Ce projet consiste à mettre en avant les talents des retraités des Résidences Autonomies. Ces « artistes » ont depuis plusieurs mois crée des tableaux de style varié, et se sont investis pour laisser place à leur créativité. +33 4 94 34 93 00 Place du 18 juin 1940 Hall de la mairie de Six Fours Six-Fours-les-Plages

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages, Var Autres Lieu Six-Fours-les-Plages Adresse Place du 18 juin 1940 Hall de la mairie de Six Fours Ville Six-Fours-les-Plages lieuville Place du 18 juin 1940 Hall de la mairie de Six Fours Six-Fours-les-Plages