Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Chamonix-Mont-Blanc Le travail artistique de Fabrice Wittner est une invitation à pénétrer dans la nuit polaire et le monde traditionnel des Inuits à travers un ensemble de photographies, de pochoirs lumineux et de cyanotypes. +33 4 50 54 03 06 Maison de Village d’Argentière 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc

